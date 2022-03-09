Кризис снабжения российской армии в ближайшее время только усилится, - Bellingcat

Логистика поставок для российских войск состоит из множества "дырок". По мнению эксперта, с каждым днем они будут только увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat в эфире единого телемарафона.

"Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась бы 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дырка в поставках", - сказал Грозев.

Грозев подчеркнул, что эти «дырки» будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно. Потому продвижение танковых и моторизированных колон существенно замедлится. Но в то же время, по мнению журналиста расследователя, не стоит исключать новых атак РФ на украинские города ракетами.