Криза постачання російської армії найближчим часом тільки посилиться, - Bellingcat

Логістика поставок для російських військ складається з безлічі "дірок". На думку експерта, з кожним днем вони будуть тільки збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста-розслідувача Христо Грозєва з Bellingcat в ефірі єдиного телемарафону.

"Абсолютно згоден, що ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію, були призначені для війни, яка тривала б 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка в поставках", - сказав Грозєв.

Грозєв підкреслив, що ці "дірки" будуть ставати все більше, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо. Тому просування танкових і моторизованих колон істотно сповільниться. Але в той самий час, на думку журналіста розслідувача, не варто виключати нових атак РФ на українські міста ракетами.