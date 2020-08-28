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Криза системи вищої освіти може нести загрозу нацбезпеці, - РНБО

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 16:49
Криза системи вищої освіти може нести загрозу нацбезпеці, - РНБО
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні спостерігається криза системи вищої освіти. Це формує загрози державній і національній безпеці України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає прес-служба РНБО.

За словами Данілова, такі висновки зроблені на основі аналізу за допомогою програмно-апаратного комплексу "СОТА".

"За результатами проведеного... аналізу стану системи вищої освіти в контексті національної безпеки можна зробити висновок про системну кризу в цій сфері, що формує потенційні і реальні загрози державній і національній безпеці України", - повідомив секретар РНБО.

Він зазначив, що наука і технології України значно відстають від розвинутих країн. У зв'язку з цим РНБО відзначили необхідність відродити науково-технічний потенціал України.

"Розвиток наукоємних галузей, що формують конкурентні переваги будь-якої держави, дозволить протидіяти широкому спектру наявних і майбутніх загроз", - додав Данілов.

Раніше РБК-Україна писало, що в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет вважає необхідним надати автономію вищої освіти.

Також повідомлялося, що в МОН пропонують скасувати здачу Зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів заочної форми навчання.

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