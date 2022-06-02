Кризис обострился: на киевских АЗС исчезает бензин и дизтопливо

Топливный кризис, который начался в Украине более месяца назад, вновь обострился. Крупные сети АЗС прекратили продажу дизельного топлива в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сетей АЗС.

Кроме того, дизельного топлива нет на киевских заправках WOG . Бензин на некоторых станциях продается, но с ограничениями в 20 литров.

В частности, дизельное топливо отсутствует на АЗС одной из крупнейших сетей, ОККО .

Напомним, сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования. Цены на бензин взлетели 51-52 гривен за литр, на дизтопливо до 57-58 гривен.

Ранее правительство запрещало продавать бензин дороже 39,86 гривен за литр, дизельное топлива - 42,31 гривен за литр. Однако свободно купить топливо по этой цене было трудно или невозможно.

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