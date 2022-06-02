Криза загострилася: на київських АЗС зникає бензин і дизпаливо

Паливна криза, яка почалася в Україні більше місяця тому, знову загострилася. Великі мережі АЗС припинили продаж дизельного палива в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані мереж АЗС.

Крім того, дизельного палива немає на київських заправках WOG . Бензин на деяких станціях продається, але з обмеженнями в 20 літрів.

Зокрема, дизельне паливо відсутнє на АЗС однієї з найбільших мереж, ОККО .

Нагадаємо, мережі АЗС 19 травня різко підняли ціни на бензин і дизельне паливо після публікації постанови Кабміну про скасування державного регулювання. Ціни на бензин злетіли 51-52 гривень за літр, на дизпаливо до 57-58 гривень.

Раніше уряд забороняв продавати бензин дорожче 39,86 гривень за літр, дизельне паливо - 42,31 гривень за літр. Однак вільно купити паливо за цією ціною було важко або неможливо.

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