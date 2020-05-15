В кризис негативное сальдо внешней торговли Украины сократилось до нуля

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-марте 2020 года составило 9,4 млн долларов, в то время как в соответствующем периоде 2019 года - 437,9 млн долларов. Соответствующие данные обнародовал Госстат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за квартал составил 14679,2 млн долларов, что на 0,3% меньше по сравнению с 2019 годом, импорт сократился на 3,1% до 14688,6 млн долларов.

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Как сообщало РБК-Украина, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-декабре 2019 года составило 3633,1 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года (6212,8 млн долларов). По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за 2019 год составил 63675,6 млн долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2018 годом, импорт вырос на 6,0% до 67308,7 млн долларов.

Отметим, по данным таможни, объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2020 года составил 32,955 млрд долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долларов).