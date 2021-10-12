Кризис на китайском рынке недвижимости: Evergrande пропустил еще одну выплату

Некоторые держатели облигаций заявили, что не получили купонных выплат на общую сумму 148 миллионов долларов по облигациям Evergrande.

Это подвергает инвесторов риску крупных убытков в конце 30-дневного льготного периода, поскольку довелопер имеет обязательства на сумму более 300 миллиардов долларов

По данным Refinitiv, в следующем году должны быть погашены облигации на сумму 101,2 миллиарда долларов, выпущенные китайскими застройщиками

"Мы ожидаем большего количества дефолтов, если проблема с ликвидностью не улучшится заметно", - говорится в заявлении брокерской компании CGS-CIMB. По ее данным, девелоперы с более низким кредитным рейтингом испытывают трудности с рефинансированием в настоящий момент.

В то время как мировое внимание было сосредоточено на невыплате долларовых долгов китайскими эмитентами из сектора недвижимости, рыночные индикаторы свидетельствуют о том, что опасения по поводу распространения инфекции и замедления темпов роста экономики распространяются.

Стоимость страхования от суверенного дефолта Китая продолжала расти во вторник, при этом пятилетние кредитные дефолтные свопы, которые инвесторы обычно используют в качестве хеджирования против растущего риска, достигли самой высокой точки с апреля 2020 года.