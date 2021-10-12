Криза на китайському ринку нерухомості: Evergrande пропустив ще одну виплату

Деякі власники облігацій заявили, що не отримали купонних виплат на загальну суму 148 мільйонів доларів за облігаціями Evergrande.

Це піддає інвесторів ризику великих збитків наприкінці 30-денного пільгового періоду, оскільки довелопер має зобов'язання на суму понад 300 мільярдів доларів

За даними Refinitiv, в наступному році повинні бути погашені облігації на суму 101,2 мільярда доларів, випущені китайськими забудовниками

"Ми очікуємо більшої кількості дефолтів, якщо проблема з ліквідністю не покращиться помітно", - йдеться в заяві брокерської компанії CGS-CIMB. За її даними, девелопери з більш низьким кредитним рейтингом відчувають труднощі з рефінансуванням зараз.

У той час як світова увага була зосереджена на невиплаті доларових боргів китайськими емітентами з сектора нерухомості, ринкові індикатори свідчать про те, що побоювання з приводу поширення інфекції і уповільнення темпів зростання економіки поширюються.

Вартість страхування від суверенного дефолту Китаю продовжувала зростати у вівторок, при цьому п'ятирічні кредитні дефолтні свопи, які інвестори зазвичай використовують як хеджування проти зростаючого ризику, досягли найвищої точки з квітня 2020 року.