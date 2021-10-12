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Криза на китайському ринку нерухомості: Evergrande пропустив ще одну виплату

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Вівторок 12 жовтня 2021 10:50
Криза на китайському ринку нерухомості: Evergrande пропустив ще одну виплату Фото: криза на китайському ринку нерухомості розростається (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Китайський девелопер Evergrande у вівторок, 12 жовтня, пропустив третій раунд виплат за облігаціями за три тижні. Це посилило побоювання ринку з приводу зараження інших забудовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Деякі власники облігацій заявили, що не отримали купонних виплат на загальну суму 148 мільйонів доларів за облігаціями Evergrande.

Це піддає інвесторів ризику великих збитків наприкінці 30-денного пільгового періоду, оскільки довелопер має зобов'язання на суму понад 300 мільярдів доларів

За даними Refinitiv, в наступному році повинні бути погашені облігації на суму 101,2 мільярда доларів, випущені китайськими забудовниками

"Ми очікуємо більшої кількості дефолтів, якщо проблема з ліквідністю не покращиться помітно", - йдеться в заяві брокерської компанії CGS-CIMB. За її даними, девелопери з більш низьким кредитним рейтингом відчувають труднощі з рефінансуванням зараз.

У той час як світова увага була зосереджена на невиплаті доларових боргів китайськими емітентами з сектора нерухомості, ринкові індикатори свідчать про те, що побоювання з приводу поширення інфекції і уповільнення темпів зростання економіки поширюються.

Вартість страхування від суверенного дефолту Китаю продовжувала зростати у вівторок, при цьому п'ятирічні кредитні дефолтні свопи, які інвестори зазвичай використовують як хеджування проти зростаючого ризику, досягли найвищої точки з квітня 2020 року.

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