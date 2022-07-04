Кризис вокруг Калининграда. Готовы ли НАТО и РФ к прямому столкновению: ответ ГУР

НАТО и Российская Федерация не готовы к прямому столкновению на фоне кризиса с запретом транзита санкционных товаров в Калининград.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, к сожалению, кроме медийной составляющей, между НАТО и Россией вокруг Калининграда никакого кризиса нет. Это досадно признавать, но это правда. Потому в результате этого противостояния прямая конфронтация стран НАТО и России невозможна, никто из сторон к нему не готов.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности конфликта между Россией и Литвой. Последняя ввела транспортную блокаду Калининграда, а в Кремле заявляют о "защите своих национальных интересов", если блокаду в ближайшее время не снимут.

Ранее в Госдуме РФ инициировали "отмену" независимости Литвы. Депутат "Единой России" внес законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики" якобы из-за его незаконности.

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