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Криза навколо Калінінграда. Чи готові НАТО і РФ до прямого зіткнення: відповідь ГУР

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 08:19
Криза навколо Калінінграда. Чи готові НАТО і РФ до прямого зіткнення: відповідь ГУР Фото: Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Константин Широкун

НАТО і Російська Федерація не готові до прямого зіткнення на тлі кризи із забороною транзиту санкційних товарів до Калінінграда.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, на жаль, крім медійної складової, між НАТО і Росією навколо Калінінграда ніякої кризи немає. Це прикро визнати, але це правда. Тому в результаті цього протистояння пряма конфронтація країн НАТО і Росії неможлива, ніхто зі сторін до нього не готовий.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці конфлікту між Росією і Литвою. Остання ввела транспортну блокаду Калінінграда, а в Кремлі заявляють про "захист своїх національних інтересів", якщо блокаду найближчим часом не знімуть.

Раньше у Держдумі РФ ініціювали "скасування" незалежності Литви. Депутат " Єдиної Росії "вніс законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР" про визнання незалежності Литовської Республіки " нібито через його незаконність.

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