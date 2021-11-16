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Кризис на границе Польши. Две тысячи мигрантов вернулись с перехода "Брузги" в лагерь

Автор: Валерия Полищук

Нелегальные мигранты, которые находятся на польско-белорусской границе, переместились в бывший лагерь. Сейчас там находится около двух тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничников Польши.

"Иностранцы, после сегодняшнего нападения на польские службы в районе пограничного перехода "Брузги", переместились в район бывшей стоянки кочевников. В настоящее время там находится около 2 тысяч иностранцев", - говорится в сообщении.

Напомним, мигранты в очередной раз осуществили попытку прорыва в Польшу.

В результате столкновений с нелегалами семеро полицейских получили ранения.

Отметим, что в ночь на 16 ноября белорусские службы сломали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли пробраться, но польская сторона отбила атаку.

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Миграционный кризисПольша