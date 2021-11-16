Кризис на границе Польши. Две тысячи мигрантов вернулись с перехода "Брузги" в лагерь

Нелегальные мигранты, которые находятся на польско-белорусской границе, переместились в бывший лагерь. Сейчас там находится около двух тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничников Польши.
"Иностранцы, после сегодняшнего нападения на польские службы в районе пограничного перехода "Брузги", переместились в район бывшей стоянки кочевников. В настоящее время там находится около 2 тысяч иностранцев", - говорится в сообщении.
Напомним, мигранты в очередной раз осуществили попытку прорыва в Польшу.
В результате столкновений с нелегалами семеро полицейских получили ранения.
Отметим, что в ночь на 16 ноября белорусские службы сломали забор на границе с Польшей, чтобы мигранты могли пробраться, но польская сторона отбила атаку.