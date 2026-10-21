Чиновниця ЄП закликала до негайного гуманітарного перемир’я, доставки продуктів і медикаментів та безпечної евакуації жителів, які хочуть залишити місто.

"Щоб привернути міжнародну увагу до цієї надзвичайної ситуації, я розпочала голодування. Але ця боротьба не може бути лише моєю", - написала вона.

Пічерно закликала громадські організації, громадян, а також національні й місцеві інституції долучитися до ненасильницької акції.

За її словами, неободохідно вимагати припинення вогню з гуманітарною метою, допуску до міста првольства та ліків і створення умов для безпечного виїзду цивільних.

Замголови ЄП також наголосила, що її ініціатива 0 підтримати зусилля Папи Римського Лева XIV та всіх, хто намагається запобігти масштабній гуманітарній трагедії.

"Жителів Олешок не можна залишати напризволяще. Настав час діяти разом, щоб дипломатія дала реальні результати й ніхто не помирав у тиші", - заявила вона.

Олешки в окупації

Як відомо, у тимчасово окупованому місті вже кілька місяців поглиблюється гуманітарна криза. Жителі стикаються з нестачею їжі, ліків і медичної допомоги, а можливості виїхати залишаються вкрай обмеженими через бойові дії та заміновані дороги.

За даними, наведеними в повідомленнях про ситуацію в місті, там залишаються близько двох тисяч цивільних. Небезпека загрожує як тим, хто не може виїхати, так і тим, хто намагається залишити окуповану територію.