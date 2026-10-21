Чиновница ЕП призвала к немедленному гуманитарному перемирию, доставке продуктов и медикаментов и безопасной эвакуации жителей, желающих покинуть город.

"Чтобы привлечь международное внимание к этой чрезвычайной ситуации, я начала голодовку. Но эта борьба не может быть только моей", - написала она.

Печерно призвала общественные организации, граждан, а также национальные и местные институции присоединиться к ненасильственной акции.

По ее словам, необходимо требовать прекращения огня в гуманитарных целях, допуска в город провольства и лекарств и создания условий для безопасного выезда гражданских.

Замглавы ЕП также подчеркнула, что ее инициатива 0 поддержать усилия Папы Римского Льва XIV и всех, кто пытается предотвратить масштабную гуманитарную трагедию.

"Жителей Олешек нельзя оставлять на произвол судьбы. Пора действовать вместе, чтобы дипломатия дала реальные результаты и никто не умирал в тишине", - заявила она.

Олешки в оккупации

Как известно, во временно оккупированном городе уже несколько месяцев усугубляется гуманитарный кризис. Жители сталкиваются с нехваткой пищи, лекарств и медицинской помощи, а возможности уехать остаются крайне ограниченными из-за боевых действий и заминированных дорог.

По данным, приведенным в сообщениях о ситуации в городе, там остаются около двух тысяч гражданских. Опасность угрожает как тем, кто не может уехать, так и тем, кто пытается покинуть оккупированную территорию.