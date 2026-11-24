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Військова залежність від США : без Вашингтона Європі бракує розвідки, супутників, ППО, стратегічної авіації та ядерної парасольки.

: без Вашингтона Європі бракує розвідки, супутників, ППО, стратегічної авіації та ядерної парасольки. Проблема гарантій безпеки : обіцянки Україні за аналогом статті 5 НАТО не працюватимуть без конкретних сил і ресурсів у розпорядженні Європи

: обіцянки Україні за аналогом статті 5 НАТО не працюватимуть без конкретних сил і ресурсів у розпорядженні Європи Бюджетні суперечки : у кошторисі Євросоюзу на 2028–2034 роки план виділити кошти для України оголив конфлікт інтересів між членами ЄС.

: у кошторисі Євросоюзу на 2028–2034 роки план виділити кошти для України оголив конфлікт інтересів між членами ЄС. Переговори без лідера : замість того, щоб дати мандат головній дипломатці ЄС Каї Каллас, Євросоюз представляють одразу п'ять провідних країн.

: замість того, щоб дати мандат головній дипломатці ЄС Каї Каллас, Євросоюз представляють одразу п'ять провідних країн. Головна умова суб'єктності: майбутнє Європи залежить від здатності перетворити ресурси на спільну силу й самостійно відстоювати свої інтереси.

Аналізуючи події останніх тижнів, дедалі виразніше можна побачити проблему, яка накопичувалася в Європейському Союзі роками, але лише зараз виходить на перший план. Майже п'ять років повномасштабної війни знадобилося європейським державам, щоб перейти від узгодження окремих політичних позицій до спроб сформувати єдиний механізм представництва своїх інтересів у переговорах щодо України та майбутньої безпеки континенту.

Сам факт появи такого формату свідчить про прагнення Європи повернути собі вплив на процеси, які безпосередньо визначатимуть її майбутнє. Але водночас він оголює значно глибшу проблему: чому європейські держави, маючи такий сукупний економічний, дипломатичний і військовий потенціал, досі потребують окремих домовленостей між провідними столицями, щоб сформувати спільну політичну позицію?

Поки Вашингтон, Пекін і Москва ведуть переговори, європейці шукають спосіб не залишитися осторонь рішень щодо власної безпеки. Але присутність за столом переговорів ще не означає реального впливу на результат: для цього потрібні узгоджений мандат, зобов'язання та ресурси для їх виконання.

ЄС має значний потенціал, але досі не має достатньої політичної суб'єктності, щоб перетворювати його на геополітичний вплив. Розбіжності національних інтересів, залежність від зовнішніх центрів сили та складність ухвалення рішень ставлять під питання його роль у світі й здатність у майбутньому зберегтися як цілісний політичний проєкт.

Брак воєнних спроможностей

Щоб зрозуміти, хто насправді визначає майбутнє Європи, варто уявити ситуацію, в якій усі нинішні дискусії про безпеку перестають бути теоретичними. Уявімо: завтра РФ здійснює пряме збройне вторгнення на територію однієї з країн Балтії.

Перед європейськими державами постає питання, на яке вже не можна відповісти декларацією: хто організовуватиме оборону, хто має необхідні військові ресурси і хто ухвалюватиме рішення?

Формально країни НАТО мають зобов'язання колективної оборони за статтею 5 Північноатлантичного договору, а ЄС передбачає взаємну допомогу державам-членам у разі агресії. Але чи зможуть європейці виконати ці зобов'язання, якщо США обмежать свою участь або зволікатимуть із рішенням?

І тут варто поставити запитання, яке не надто часто звучить у європейських дискусіях: чим Європа без США зможе захистити власну територію від масштабної російської агресії? Вона має сучасні армії, значні оборонні бюджети й потужну промисловість.

Але критичні спроможності досі залежать від Вашингтона: розвідка, супутникові можливості, стратегічна авіація, протиракетна оборона, логістика, командування та управління. До цього додається американська ядерна парасолька.

Це одна з головних суперечностей європейської суб'єктності. Європа прагне самостійно визначати безпекову політику, але її реалізація залежить від політичної волі та військових можливостей США. Вашингтон залишається центром сили, без якого архітектура безпеки континенту має серйозні обмеження.

На цьому тлі особливо неоднозначно звучать дискусії про гарантії безпеки для України, які нібито мають бути аналогічними статті 5 НАТО. Якщо Європа не може повністю гарантувати власну безпеку без США, на чому тоді ґрунтуватимуться її гарантії для України? Хто захищатиме Україну в разі повторного російського нападу і хто ухвалюватиме рішення про застосування військової сили?

Саме тут проходить межа між політичною обіцянкою та реальною гарантією. Назвати майбутню угоду аналогом статті 5 ще не означає створити механізм колективної оборони. Стаття 5 НАТО спирається на десятиліття військової інтеграції, спільне планування, командні структури та зобов'язання союзників. Без визначених сил, ресурсів, механізму ухвалення рішень і відповідальності держав-гарантів гарантії для України ризикують залишитися політичною декларацією.

Чиї інтереси превалюють?

Формування групи Е5 може стати кроком до більш узгодженої європейської політики. Але сама поява такого формату ще нічого не гарантує. Чи стане він реальним центром ухвалення рішень, чи залишиться майданчиком для координації позицій, де кожен учасник і надалі діятиме відповідно до власних національних інтересів?

Тут є ще одна суперечність. Франція виступає за стратегічну автономію Європи, але не здатна самостійно замінити військовий потенціал США. Німеччина має найбільшу економіку ЄС, проте її оборонні можливості й політична готовність брати на себе відповідальність обмежені.

Польща, навпаки, вважає американську присутність однією з головних гарантій безпеки східного флангу. Італія зосереджена на власних пріоритетах, а Велика Британія, попри значні військові спроможності та ядерний статус, залишається поза межами ЄС. У результаті інтереси цих держав не завжди збігаються, а стратегічні рішення часто залежать від позиції Вашингтона.

Тому Європі потрібна не ще одна політична коаліція, а нова архітектура ухвалення та виконання рішень. Вона має дозволяти державам діяти швидко, не чекаючи тривалого узгодження кожного кроку.

Але хто координуватиме цю систему? Чи можуть окремі країни діяти від імені ширшої європейської коаліції? Як не допустити, щоб вона перетворилася на закритий клуб великих держав, який визначатиме майбутнє решти Європи без їхньої повноцінної участі? І чи може така система бути самостійною, якщо її учасники й надалі залежатимуть від американських гарантій?

Є ще одна суперечність: коли йдеться про гроші, принципи єдності часто відходять на другий план. Це добре демонструє пропозиція Антоніу Кошти щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки, представлена 21 листопада. Її обсяг становить близько 1,58 трлн євро в цінах 2025 року.

Документ передбачає скорочення фінансування конкурентоспроможності, інновацій, безпеки та зовнішніх програм, тоді як традиційні напрями, зокрема аграрна політика, отримують відносний захист. Франція вважає підтримку фермерів недостатньою, Німеччина називає пропозицію основою для подальших переговорів. Окремо передбачено резерв для України близько 89 млрд євро в цінах 2025 року, поза основними бюджетними лімітами ЄС.

Тут я бачу одну з головних проблем європейської суб’єктності. Усі говорять про спільне майбутнє, але коли потрібно платити за нього, на перше місце виходить національний інтерес. Це зрозуміло з погляду кожного уряду.

Проте якщо 27 держав не завжди можуть домовитися про спільні гроші, як вони взагалі збираються формувати єдину довгострокову політику безпеки, економіки та міжнародних відносин? Адже політична суб’єктність вимірюється не кількістю заяв, а здатністю ухвалювати спільні рішення і брати за них спільну відповідальність.

І за кожним таким рішенням стоять конкретні люди та групи впливу. Вони визначають не лише позицію своїх урядів, а й те, які питання потрапляють до порядку денного ЄС. Зовнішня політика Європи формується не лише в Брюсселі. Значна частина домовленостей починається в національних столицях, де й визначається, на які поступки готові піти лідери заради спільного рішення, а де національні інтереси виявляються важливішими за абстрактну ідею європейської єдності.

Консолідувати дипломатію

Це особливо помітно на рівні європейських інституцій. Антоніу Кошта очолює Європейську раду, Урсула фон дер Ляєн керує Єврокомісією, Кая Каллас відповідає за зовнішню політику та дипломатію. За договорами ЄС більшість рішень у сфері спільної зовнішньої політики ухвалюється одностайно. Навіть найвища дипломатична посада не означає автоматичного права говорити від імені всієї Європи.

Показовою стала ситуація з визначенням представників Європи на переговорах щодо України. Кая Каллас не отримала мандата одноосібно представляти Європу.

Натомість лідери погодили колективний формат за участю представників європейських інституцій та п'яти провідних держав. Це демонструє, що реальний вплив на міжнародних переговорах визначається не лише формальними посадами, а й політичною вагою держав та домовленостями їхніх керівників.

Звідси виникає принципове запитання: якщо кожна столиця прагне зберегти власний вплив, а європейські інституції залежать від домовленостей між урядами, то хто насправді формує зовнішню політику Європи? Брюссель, кілька найбільших держав чи ситуативні коаліції національних лідерів?

Від відповіді на це запитання залежить значно більше, ніж склад чергової переговорної делегації. Фактично йдеться про майбутнє Європи: чи залишиться вона великим економічним простором, безпека та міжнародні позиції якого значною мірою залежать від рішень інших центрів сили, чи зможе перетворитися на самостійного геополітичного гравця.

Від спільних пріоритетів європейських лідерів залежатимуть відносини із США, протидія Росії, конкуренція з Китаєм і місце Європи у новому світовому порядку. Часу на самовизначення дедалі менше: інші центри сили вже формують правила, за якими Європі доведеться жити.

Зрештою, майбутнє Європи визначатиметься не тим, наскільки вагомими є її економічні та політичні ресурси, а тим, чи зможе вона перетворити їх на спільну силу й самостійно відстоювати власні інтереси.