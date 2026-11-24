Главное:

Военная зависимость от США : без Вашингтона Европе не хватает разведки, спутников, ПВО, стратегической авиации и ядерного зонтика.

Проблема гарантий безопасности : обещания Украине по аналогу статьи 5 НАТО не будут работать без конкретных сил и ресурсов в распоряжении Европы.

Бюджетные споры : в бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы план выделить средства для Украины обнажил конфликт интересов между членами ЕС.

Переговоры без лидера : вместо того, чтобы дать мандат главному дипломату ЕС Кае Каллас, Евросоюз представляют сразу пять ведущих стран.

Главное условие субъектности: будущее Европы зависит от способности превратить ресурсы в общую силу и самостоятельно отстаивать свои интересы.

Анализируя события последних недель, все отчетливее можно увидеть проблему, которая накапливалась в Европейском Союзе годами, но только сейчас выходит на первый план. Почти пять лет полномасштабной войны понадобилось европейским государствам, чтобы перейти от согласования отдельных политических позиций к попыткам сформировать единый механизм представительства своих интересов в переговорах относительно Украины и будущей безопасности континента.

Сам факт появления такого формата свидетельствует о стремлении Европы вернуть себе влияние на процессы, которые непосредственно будут определять ее будущее. Но в то же время он обнажает значительно более глубокую проблему: почему европейские государства, имея такой совокупный экономический, дипломатический и военный потенциал, до сих пор нуждаются в отдельных договоренностях между ведущими столицами, чтобы сформировать общую политическую позицию?

Пока Вашингтон, Пекин и Москва ведут переговоры, европейцы ищут способ не остаться в стороне от решений относительно собственной безопасности. Но присутствие за столом переговоров еще не означает реального влияния на результат: для этого нужны согласованный мандат, обязательства и ресурсы для их выполнения.

ЕС имеет значительный потенциал, но до сих пор не имеет достаточной политической субъектности, чтобы превращать его в геополитическое влияние. Разногласия национальных интересов, зависимость от внешних центров силы и сложность принятия решений ставят под вопрос его роль в мире и способность в будущем сохраниться как целостный политический проект.

Нехватка военных возможностей

Чтобы понять, кто на самом деле определяет будущее Европы, стоит представить ситуацию, в которой все нынешние дискуссии о безопасности перестают быть теоретическими. Представим: завтра РФ осуществляет прямое вооруженное вторжение на территорию одной из стран Балтии.

Перед европейскими государствами возникает вопрос, на который уже нельзя ответить декларацией: кто будет организовывать оборону, кто имеет необходимые военные ресурсы и кто будет принимать решения?

Формально страны НАТО имеют обязательства коллективной обороны по статье 5 Североатлантического договора, а ЕС предусматривает взаимную помощь государствам-членам в случае агрессии. Но смогут ли европейцы выполнить эти обязательства, если США ограничат свое участие или будут медлить с решением?

И здесь стоит задать вопрос, который не слишком часто звучит в европейских дискуссиях: чем Европа без США сможет защитить собственную территорию от масштабной российской агрессии? Она имеет современные армии, значительные оборонные бюджеты и мощную промышленность.

Но критические возможности до сих пор зависят от Вашингтона: разведка, спутниковые возможности, стратегическая авиация, противоракетная оборона, логистика, командование и управление. К этому добавляется американский ядерный зонтик.

Это одно из главных противоречий европейской субъектности. Европа стремится самостоятельно определять политику безопасности, но ее реализация зависит от политической воли и военных возможностей США. Вашингтон остается центром силы, без которого архитектура безопасности континента имеет серьезные ограничения.

На этом фоне особенно неоднозначно звучат дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, которые якобы должны быть аналогичными статье 5 НАТО. Если Европа не может полностью гарантировать собственную безопасность без США, на чем тогда будут основываться ее гарантии для Украины? Кто будет защищать Украину в случае повторного российского нападения и кто будет принимать решения о применении военной силы?

Именно здесь проходит граница между политическим обещанием и реальной гарантией. Назвать будущее соглашение аналогом статьи 5 еще не означает создать механизм коллективной обороны. Статья 5 НАТО опирается на десятилетия военной интеграции, совместное планирование, командные структуры и обязательства союзников. Без определенных сил, ресурсов, механизма принятия решений и ответственности государств-гарантов гарантии для Украины рискуют остаться политической декларацией.

Чьи интересы превалируют?

Формирование группы Е5 может стать шагом к более согласованной европейской политике. Но само появление такого формата еще ничего не гарантирует. Станет ли он реальным центром принятия решений или останется площадкой для координации позиций, где каждый участник и в дальнейшем будет действовать в соответствии с собственными национальными интересами?

Здесь есть еще одно противоречие. Франция выступает за стратегическую автономию Европы, но не способна самостоятельно заменить военный потенциал США. Германия имеет крупнейшую экономику ЕС, однако ее оборонные возможности и политическая готовность брать на себя ответственность ограничены.

Польша, наоборот, считает американское присутствие одной из главных гарантий безопасности восточного фланга. Италия сосредоточена на собственных приоритетах, а Великобритания, несмотря на значительные военные возможности и ядерный статус, остается за пределами ЕС. В результате интересы этих государств не всегда совпадают, а стратегические решения часто зависят от позиции Вашингтона.

Поэтому Европе нужна не еще одна политическая коалиция, а новая архитектура принятия и выполнения решений. Она должна позволять государствам действовать быстро, не ожидая длительного согласования каждого шага.

Но кто будет координировать эту систему? Могут ли отдельные страны действовать от имени более широкой европейской коалиции? Как не допустить, чтобы она превратилась в закрытый клуб крупных государств, который будет определять будущее остальной Европы без их полноценного участия? И может ли такая система быть самостоятельной, если ее участники и в дальнейшем будут зависеть от американских гарантий?

Есть еще одно противоречие: когда речь идет о деньгах, принципы единства часто отходят на второй план. Это хорошо демонстрирует предложение Антониу Кошты относительно бюджета ЕС на 2028-2034 годы, представленное 21 ноября. Его объем составляет около 1,58 трлн евро в ценах 2025 года.

Документ предусматривает сокращение финансирования конкурентоспособности, инноваций, безопасности и внешних программ, тогда как традиционные направления, в частности аграрная политика, получают относительную защиту. Франция считает поддержку фермеров недостаточной, Германия называет предложение основой для дальнейших переговоров. Отдельно предусмотрен резерв для Украины около 89 млрд евро в ценах 2025 года, вне основных бюджетных лимитов ЕС.

Здесь я вижу одну из главных проблем европейской субъектности. Все говорят об общем будущем, но когда нужно платить за него, на первое место выходит национальный интерес. Это понятно с точки зрения каждого правительства.

Однако если 27 государств не всегда могут договориться об общих деньгах, как они вообще собираются формировать единую долгосрочную политику безопасности, экономики и международных отношений? Ведь политическая субъектность измеряется не количеством заявлений, а способностью принимать совместные решения и брать за них общую ответственность.

И за каждым таким решением стоят конкретные люди и группы влияния. Они определяют не только позицию своих правительств, но и то, какие вопросы попадают в повестку дня ЕС. Внешняя политика Европы формируется не только в Брюсселе. Значительная часть договоренностей начинается в национальных столицах, где и определяется, на какие уступки готовы пойти лидеры ради общего решения, а где национальные интересы оказываются важнее абстрактной идеи европейского единства.

Консолидировать дипломатию

Это особенно заметно на уровне европейских институтов. Антониу Кошта возглавляет Европейский совет, Урсула фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией, Кая Каллас отвечает за внешнюю политику и дипломатию. По договорам ЕС большинство решений в сфере общей внешней политики принимается единогласно. Даже высшая дипломатическая должность не означает автоматического права говорить от имени всей Европы.

Показательной стала ситуация с определением представителей Европы на переговорах относительно Украины. Кая Каллас не получила мандата единолично представлять Европу.

Вместо этого лидеры согласовали коллективный формат с участием представителей европейских институтов и пяти ведущих государств. Это демонстрирует, что реальное влияние на международных переговорах определяется не только формальными должностями, но и политическим весом государств и договоренностями их руководителей.

Отсюда возникает принципиальный вопрос: если каждая столица стремится сохранить собственное влияние, а европейские институты зависят от договоренностей между правительствами, то кто на самом деле формирует внешнюю политику Европы? Брюссель, несколько крупнейших государств или ситуативные коалиции национальных лидеров?

От ответа на этот вопрос зависит значительно больше, чем состав очередной переговорной делегации. Фактически речь идет о будущем Европы: останется ли она большим экономическим пространством, безопасность и международные позиции которого в значительной степени зависят от решений других центров силы, или сможет превратиться в самостоятельного геополитического игрока.

От общих приоритетов европейских лидеров будут зависеть отношения с США, противодействие России, конкуренция с Китаем и место Европы в новом мировом порядке. Времени на самоопределение все меньше: другие центры силы уже формируют правила, по которым Европе придется жить.

В конце концов, будущее Европы будет определяться не тем, насколько весомы ее экономические и политические ресурсы, а тем, сможет ли она превратить их в общую силу и самостоятельно отстаивать собственные интересы.