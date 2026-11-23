За даними компанії, проблема взаємної заборгованості на балансуючому ринку залишається невирішеною.

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При цьому борги перед самим системним оператором на 9,3 млрд грн перевищують його зобов’язання перед учасниками ринку.

Ще навесні 2024 року "Укренерго" планувало повністю розрахуватися з учасниками балансуючого ринку до кінця того ж року.

Однак станом на жовтень 2026 року заборгованість не лише збереглася, а й суттєво зросла.

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Таким чином, попри раніше озвучені плани погашення боргів, проблема неплатежів продовжує загострюватися.