По данным компании, проблема взаимной задолженности на балансирующем рынке остается нерешенной.

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При этом долги перед системным оператором на 9,3 млрд грн превышают его обязательства перед участниками рынка.

Еще весной 2024 года Укрэнерго планировало полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка до конца того же года.

Однако на октябрь 2026 года задолженность не только сохранилась, но и существенно возросла.

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Таким образом, несмотря на ранее озвученные планы по погашению долгов, проблема неплатежей продолжает обостряться.