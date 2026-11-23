Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка электроэнергии за полтора года выросла вдвое и по состоянию на 30 октября 2026 достигла 38,5 млрд грн. В то же время долги участников рынка перед самой компанией составляют 47,8 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию от "Укрэнерго" для Forbes Ukraine.
По данным компании, проблема взаимной задолженности на балансирующем рынке остается нерешенной.
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При этом долги перед системным оператором на 9,3 млрд грн превышают его обязательства перед участниками рынка.
Еще весной 2024 года Укрэнерго планировало полностью рассчитаться с участниками балансирующего рынка до конца того же года.
Однако на октябрь 2026 года задолженность не только сохранилась, но и существенно возросла.
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Таким образом, несмотря на ранее озвученные планы по погашению долгов, проблема неплатежей продолжает обостряться.
Ранее эксперт по энергетике Владимир Омельченко заявил, что накопление задолженности перед производителями электроэнергии подрывает доверие инвесторов и ставит под угрозу планы по строительству новых генерирующих мощностей в Украине.