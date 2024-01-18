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Криза у Червоному морі скоротила аграрний експорт з України

Фото: міністр аграрної політики Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація у Червоному морі призвела до уповільнення українського сільськогосподарського експорту у січні 2024 року на 20%.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Є проблеми У Червоному морі. Частина нашого експорту йшла і йде через Червоне море Азію, Китай і Східну Африку, тому рух суден сильно сповільнився", - сказав він, зазначивши, що з портів почало виходити на 20% менше суден.

Сольський зазначив, що додатковою причиною зниження постачання стали новорічні свята.

Водночас він заявив, що останніми днями експорт почав збільшуватися.

Напруженість у Червоному морі

Напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі змусили багато компаній перенаправити вантажі в обхід Африки, що призвело до збільшення часу та витрат у дорозі. США 17 січня завдали ще одного раунду ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на судноплавство.

Хусити, які підтримують Іран, заявляють, що діють на знак солідарності з палестинцями під час війни Ізраїлю з Сектором Газа.

Аграрний експорт з України

Україні вдалося вибити російський військовий флот із північної та західної частини Чорного моря, забезпечивши експорт зерна, яке має вирішальне значення для економіки, а також важливий імпорт.

Зараз Україна спирається на коридор вздовж західного узбережжя Чорного моря поряд із Румунією та Болгарією, свої невеликі порти на річці Дунай та експорт суходолом через Східну Європу.

У грудні Україна експортувала 4,8 млн тонн продовольства через свій чорноморський коридор, перевищивши максимальний місячний обсяг експорту в рамках "зернової угоди".

До російського вторгнення у лютому 2022 року Україна експортувала через Чорне море близько 6 млн тонн продуктів харчування на місяць.

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Міністерство аграрної політикизерновий коридор