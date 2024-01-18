Кризис в Красном море сократил аграрный экспорт из Украины

"Есть проблемы В Красном море. Часть нашего экспорта шла и идет через Красное море Азию, в Китай и в восточною Африки, поэтому движение судов сильно замедлилось", - сказал он, отметив, что из портов начало выходить на 20% меньше судов.

Сольский отметил, что дополнительной причиной снижения поставок стали новогодние праздники.

В то же время он заявил, что в последние дни экспорт начал увеличиваться.

Напряженность в Красном море

Нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море вынудили многие компании перенаправить грузы в обход Африки, что привело к увеличению времени и затрат в пути. США 17 января нанесли еще один раунд ударов по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на судоходство.

Хуситы, поддерживающие Иран, заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами во время продолжающейся войны Израиля с Сектором Газа.

Аграрный экспорт из Украины

Украине удалось выбить российский военный флот из северной и западной части Черного моря, обеспечив экспорт зерна, которое имеет решающее значение для экономики, а также важный импорт.

Сейчас Украина опирается на коридор вдоль западного побережья Черного моря рядом с Румынией и Болгарией, свои небольшие порты на реке Дунай и экспорт по суше через Восточную Европу.

В декабре Украина экспортировала 4,8 млн тонн продовольствия через свой черноморский коридор, превысив максимальный месячный объем экспорта в рамках "зерновой сделки".

До российского вторжения в феврале 2022 года Украина экспортировала через Черное море около 6 млн тонн продуктов питания в месяц.