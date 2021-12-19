Под Кривым Рогом произошло смертельное ДТП с участием фуры. Второе авто сгорело

На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось.

Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. На месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей - грузовика MAN и "ЗАЗ Sens". После удара легковой автомобиль загорелся.

"При ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Фото: ДТП под Кривым Рогом (dp.dsns.gov.ua)