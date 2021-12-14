Под Луганском произошло ДТП с участием маршрутки: есть жертва и 7 пострадавших

Сегодня, 14 декабря в Луганской области, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием маршрутки. В результате аварии один человек погиб, еще 7 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай в Facebook.

"В 6.40 утра в Старобельском районе неподалеку с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель не учел дорожной обстановки (гололедица) и слетел в кювет.

Известно, что в результате аварии один пассажир погиб, а водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения.

Сейчас двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Фото: под Луганском произошло ДТП с участием маршрутки (facebook.com/csomvd)