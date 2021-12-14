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Под Луганском произошло ДТП с участием маршрутки: есть жертва и 7 пострадавших

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Луганская область, Вторник 14 декабря 2021 09:03
Под Луганском произошло ДТП с участием маршрутки: есть жертва и 7 пострадавших Фото: под Луганском произошло ДТП с участием маршрутки (facebook.com/csomvd)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 декабря в Луганской области, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием маршрутки. В результате аварии один человек погиб, еще 7 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай в Facebook.

"В 6.40 утра в Старобельском районе неподалеку с. Орехово, на трассе Чугуев-Меловое произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель не учел дорожной обстановки (гололедица) и слетел в кювет.

Известно, что в результате аварии один пассажир погиб, а водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения.

Сейчас двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Фото: под Луганском произошло ДТП с участием маршрутки (facebook.com/csomvd)

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