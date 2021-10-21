Кривой Рог накрыла пыльная буря, которая может представлять угрозу для населения. Сильный ветер несет в город мелкодисперсные частицы с горнодобывающих предприятий и карьеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию.

По словам главы ГЭИ Андрея Малеванного, накануне городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3 при норме 0,15 мг/м3.

Он также отметил, что в Кривом Роге пыльная буря усиливается наличием большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", - отметил он.

В экологической инспекции рекомендуют придерживаться ряда рекомендаций: