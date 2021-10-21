Кривий Ріг накрила пилова буря
Кривий Ріг накрила пилова буря, яка може становити загрозу для населення. Сильний вітер несе в місто дрібнодисперсні частинки з гірничодобувних підприємств і кар'єрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію.
За словами глави ДЕІ Андрія Мальованого, напередодні міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм по вмісту пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.
Він також зазначив, що в Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств і кар'єрів.
"В результаті сильного вітру небезпечні сполуки і дрібнодисперсні частинки з територій промислових об'єктів потрапляють в повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей", - зазначив він.
В екологічній інспекції рекомендують дотримуватися ряду рекомендацій:
- мінімізувати пересування по місту;
- на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов'язкою або маскою, по можливості надіти окуляри;
- якщо є зволожувачі повітря, включіть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;
- для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.
Нагадаємо, в червні в Україні спостерігалася пилова буря, яка прийшла з Росії.