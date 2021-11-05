Обыски проводятся в помещениях бывших должностных лиц и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения. Нарушения касаются периода 2010-2020 годов.

О подозрении в совершении противоправных действий, связанных с хищением в 2019-2020 годах средств бюджета Кривого Рога, следователи ГФС сообщили двум лицам из числа установленной группы лиц - директору структурного подразделения исполкома Криворожского городского совета и директору предприятия-подрядчика.

Фото: в Криворожской мэрии проходят обыски (фото facebook.com/SFSofUkraine)

Указанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта свыше двух сотен дорог по всему городу, который фактически не исполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривой Рог от снега, в том числе в дни, когда осадков не было.