Обшуки проводяться в помешканнях колишніх посадовців та в приміщенні Криворізької міської ради з метою отримання документальних доказів вчинення кримінального правопорушення. Порушення стосуються періоду 2010-2020 років.

Про підозру у вчиненні протиправних дій, пов’язаних із розкраданням у 2019 - 2020 року коштів бюджету Кривого Рогу, слідчі ДФС повідомили двом особам з числа встановленої групи осіб - директору структурного підрозділу виконкому Криворізької міської ради та директору підприємства-підрядника.

Фото: у Криворізькій мерії проходять обшуки (facebook.com/SFSofUkraine)

Вказані особи підозрюються у розкраданні бюджетних коштів на ніби-то проведення ремонту понад двох сотень доріг по всьому місту, який фактично не виконувався, а також системній підробці документів про очищення доріг міста Кривий Ріг від снігу, у тому числі у дні, коли опадів не було.