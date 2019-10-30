В "Криворожгазе" рассказали, на что пойдут средства из нового тарифа

Новый тариф АО "Криворожгаз" на доставку газа позволит компании проводить бесплатную замену устаревших счетчиков газа, создать обменный фонд счетчиков для населения, а также получить необходимый ресурс для обслуживания и модернизации сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Средний месячный платеж за распределение природного газа в Кривом Роге и Криворожском районе из расчета на 1 квартиру, газифицированную природным газом, составит 18,42 гривен без НДС", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, средства из ежемесячного платежа будут направлены на:

11,98 гривен - поддержка текущей работы сетей (технологический газ, зарплата специалистов);

3,82 гривен - расходы;

1,57 гривен - работа АДС;

0,16 гривен - экстренный ремонт сетей;

0,41 гривен - установка и обслуживание счетчиков;

0,15 гривен - обслуживание клиентов;

0,34 гривен - модернизация сетей.

"Утверждение нового тарифа для "Криворожгаза" позволит направить дополнительные средства на поддержку текущей работы сетей, экстренный ремонт газопроводов, модернизацию газораспределительной системы, работу аварийно-диспетчерской службы, тем самым повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе напомнили, что 7 октября НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности. Плата за доставку газа будет отделена от стоимости газа.

"Следует заметить, что 74% потребителей считают отделение платы за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений. Это один из результатов первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, результаты которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, действующий размер платы за доставку газа, установленной НКРЭКУ для АО "Криворожгаз", привел к убыткам почти 230 млн гривен. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 119 млн гривен. В компании считают, что регулятор предусмотрел очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды.