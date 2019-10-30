У "Криворіжгазі" розповіли, на що підуть кошти з нового тарифу

Новий тариф АТ "Криворіжгаз" на доставку газу дозволить компанії проводити безкоштовну заміну застарілих лічильників газу, створити обмінний фонд лічильників для населення, а також отримати необхідний ресурс для обслуговування та модернізації мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Середній місячний платіж за розподіл природного газу в Кривому Розі та Криворізькому районі з розрахунку на 1 квартиру, газифіковану природним газом, складе 18,42 гривень без ПДВ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, кошти з щомісячного платежу будуть спрямовані на:

11,98 гривень - підтримка поточної роботи мереж (технологічний газ, зарплата фахівців);

3,82 гривень - витрати;

1,57 гривень - робота АДС;

0,16 гривень - екстрений ремонт мереж;

0,41 гривень - встановлення та обслуговування лічильників;

0,15 гривень - обслуговування клієнтів;

0,34 грн - модернізація мереж

"Затвердження нового тарифу для "Криворіжгазу" дозволить направити додаткові кошти на підтримку поточної роботи мереж, екстрений ремонт газопроводів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, тим самим підвищити безпеку і безперебійність розподілу природного газу", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка

У прес-службі нагадали, що 7 жовтня НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку тарифу на основі замовленої потужності. Плата за доставку газу буде відокремлена від вартості газу.

"Слід зауважити, що 74% споживачів вважають відділення плати за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим і зрозумілим, ніж чинна система нарахувань. Це один із результатів першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг, результати якого 17 вересня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, діючий розмір плати за доставку газу, встановленої НКРЕКП для "Криворіжгазу", призвів до збитків майже 230 млн гривень. Тільки в поточному році компанія отримає збитки на суму 119 млн гривень. У компанії вважають, що регулятор передбачив дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди.