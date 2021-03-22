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"Криворожгаз" зафиксировал более 1700 случаев незаконного использования газа

Автор: Мария Тарарыева

В течение 2020 года АО "Криворожгаз" зафиксировало 1760 случаев несанкционированного использования газа. Из них 139 путем врезки в систему газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 3 млн гривен доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется около 23 тысяч гривен.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметила главный инженер АО "Криворожгаз" Лилия Кодий.

Кроме того, было обнаружено 1339 случаев несанкционированного восстановления газоснабжения. Объем доначислений за данный вид незаконного использования газа составил около 1,3 млн гривен.

"Также, в 2020 году было выявлено 282 факта вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями. Этим нарушителям были осуществлены доначисления на сумму почти 4,5 млн гривен. Это сумма средств за ранее использованый, но неоплаченный газ, а не штраф", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтвержденно экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа.

"В декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть, независимо от того, просрочен ли срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тысяч гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.

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