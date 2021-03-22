"Криворіжгаз" зафіксував понад 1700 випадків незаконного використання газу

За спожитий, але несплачений газ порушники мають заплатити понад 3 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується близько 23 тисяч гривень.

"В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, але й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих", - зазначила головний інженер АТ "Криворіжгаз" Лілія Кодій.

Крім того, було виявлено 1339 випадків несанкціонованого відновлення газопостачання. Обсяг донарахувань за даний вид незаконного використання газу склав близько 1,3 млн гривень.

Також, в 2020 році було виявлено 282 факти втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами. Цим порушникам було здійснено донарахування на суму майже 4,5 млн гривень. Це сума коштів за раніше спожитий, але несплачений газ, а не штраф", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, експертизи газових лічильників споживачів проводяться з участю незалежних експертів метрології і стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не подтвержденно експертизою, то споживач не сплачує її вартість. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто, незалежно від того, чи прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - близько 3 тисяч гривень та збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться в повідомленні.