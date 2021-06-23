UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Криворожгаз" провел контрольную сверку показаний счетчиков у 15 тысяч клиентов

Автор: Мария Тарарыева

Газораспределительная компания АО "Криворожгаз" с мая 2021 года проводит инвентаризацию показаний узлов учета газа, используя мобильное приложение "104.ua Контролеры". По состоянию на 1 июня, контролеры провели контрольную сверку показаний счетчиков 14 250 клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Инвентаризация проводится для того, чтобы привести в соответствие фактические показания учета газа к начислениям. Неточности могли возникнуть из-за несвоевременно переданных данных потребителями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, контрольная фотофиксация позволяет избежать любых разногласий, данные в онлайн режиме обновляются на лицевом счете и в Личном кабинете клиента.

"Благодаря новому приложению "104.ua Контролеры" нам удалось упростить процесс контрольной сверки показаний счетчиков газа. В приложении контролер фиксирует не только показания прибора учета, но и его техническое состояние, что позволяет избежать любых неточностей. Данные автоматически передаются в систему, а сверка занимает всего несколько минут", - объясняет начальник отдела инспектирования АО "Криворожгаз" Татьяна Шеховцова.

В пресс-службе также отметили, что визит контролера в условиях действующего карантина абсолютно безопасен для потребителя. Все контролеры обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а также перед началом рабочего дня, проходят медицинский осмотр и температурный скрининг.

"Внедрение приложения "104.ua Контролеры" повысило качество клиентского обслуживания и модернизировало стандарты работы контролеров", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Роггаз