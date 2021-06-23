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"Криворіжгаз" провів контрольну звірку показань лічильників у 15 тисяч клієнтів

Автор: Марія Тарариєва

Газорозподільна компанія АТ "Криворіжгаз" з травня 2021 року проводить інвентаризацію показань вузлів обліку газу, використовуючи мобільний додаток "104.ua Контролери". Станом на 1 червня, контролери провели контрольну звірку показань лічильників 14 250 клієнтів.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

"Інвентаризація проводиться для того, щоб привести у відповідність фактичні показання обліку газу до нарахувань. Неточності могли виникнути через несвоєчасно передані дані споживачами", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, контрольна фотофіксація дозволяє уникнути будь-яких розбіжностей, дані в онлайн режимі оновлюються на особовому рахунку і в Особистому кабінеті клієнта.

"Завдяки новому додатку "104.ua Контролери" нам вдалося спростити процес контрольної звірки показань лічильників газу. У додатку контролер фіксує не тільки показання приладу обліку, але і його технічний стан, що дозволяє уникнути будь-яких неточностей. Дані автоматично передаються в систему, а звірка займає всього кілька хвилин", - пояснює начальник відділу інспектування АТ "Криворіжгаз" Тетяна Шеховцова.

У прес-службі також зазначили, що візит контролера в умовах чинного карантину абсолютно безпечний для споживача. Всі контролери забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, а також перед початком робочого дня, проходять медичний огляд і температурний скринінг.

"Впровадження програми "104.ua Контролери" підвищило якість клієнтського обслуговування і модернізувало стандарти роботи контролерів", - йдеться в повідомленні.

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