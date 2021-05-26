"Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость техобслуживания внутренних сетей

С начала 2021 уже 800 клиентов АО "Криворожгаз" заказали в компании услугу по техническому обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения. Техническое обслуживание является гарантией безопасного потребления газа.
Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".
Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.
"Регулярное техническое обслуживание внутренних газовых сетей гарантирует содержание сети в надлежащем состоянии, то есть безопасность в потреблении газа как в частном доме, так и в многоэтажке. Компания "Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.
"Для проведения ТО, клиент должен подписать Договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно картой через POS-terminal, или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, подписав договор на проведение ТО с газораспределительной компанией потребитель получает:
"Заказать услугу можно в ближайшем "104.ua Клиентском пространстве". АО "Криворожгаз" призывает клиентов позаботиться о своей безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.