"Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость техобслуживания внутренних сетей

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в частных домах и квартирах несут их владельцы.

"Регулярное техническое обслуживание внутренних газовых сетей гарантирует содержание сети в надлежащем состоянии, то есть безопасность в потреблении газа как в частном доме, так и в многоэтажке. Компания "Криворожгаз" предлагает фиксированную стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Она составляет 300 гривен в год", - отметил директор по капитальному строительству АО "Криворожгаз" Михаил Жих.

"Для проведения ТО, клиент должен подписать Договор с газораспределительной компанией и после обследования внутренних газовых сетей - акт выполненных работ. Оплатить услугу можно картой через POS-terminal, или в течение 5 рабочих дней в любом банковском отделении", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, подписав договор на проведение ТО с газораспределительной компанией потребитель получает:

обследования газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиры) к газовому прибору,

приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

обзор наличии и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверка работоспособности и смазка запорных устройств, установленных на газопроводах,

устранения утечек на муфтовых соединениях.

"Заказать услугу можно в ближайшем "104.ua Клиентском пространстве". АО "Криворожгаз" призывает клиентов позаботиться о своей безопасности и безопасности родных и провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.