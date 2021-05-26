"Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість техобслуговування внутрішніх мереж

З початку 2021 року вже 800 клієнтів АТ "Криворіжгаз" замовили в компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Технічне обслуговування є гарантією безпечного споживання газу.
Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".
Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники.
"Регулярне технічне обслуговування внутрішніх газових мереж гарантує утримання мережі в належному стані, тобто безпеку в споживанні газу як в приватному будинку, так і в багатоповерхівці. Компанія "Криворіжгаз" пропонує фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона становить 300 гривень на рік", - зазначив директор з капітального будівництва АТ" Криворіжгаз " Михайло Жих.
"Для проведення ТО, клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж - акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна карткою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні", - йдеться в повідомленні.
За словами прес-служби, підписавши договір на проведення ТО з газорозподільною компанією споживач отримує:
"Замовити послугу можна в найближчому "104.ua Клієнтському просторі". АТ "Криворіжгаз" закликає клієнтів подбати про свою безпеку і безпеку рідних і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться в повідомленні.