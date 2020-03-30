"Криворожгаз": для потребителей разработана экспресс-регистрация в онлайн сервисе 104.ua

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Для автоматической регистрации Личного кабинета на сайте 104.ua достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр

Чтобы потребителям газа не пришлось выходить из дома во время карантина, в АО "Криворожгаз" экстренно разработали экспресс-доступ к онлайн сервисам на 104.ua Теперь чтобы воспользоваться ими, достаточно сделать звонок со смартфона в контакт-центр АО "Криворожгаз" и Личный кабинет будет создан автоматически. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы экстренно разработали экспресс-регистрацию. Наши клиенты могут использовать онлайн-сервисы для потребителей природного газа, чтобы не подвергать себя опасности, ведь это просто и удобно", - говорит руководитель клиентского сервиса АО "Криворожгаз" Анастасия Озерян.

По словам пресс-службы, для автоматической регистрации Личного кабинета на сайте 104.uа достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр АО "Криворожгаз". После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента.

Также в пресс-службе отметили, что логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которая будет указана в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль и пользоваться всеми преимуществами онлайн-сервисов 104.ua.

"С их помощью клиенты могут гарантированно передать показания счетчика; безопасно и просто оплатить за газ и его доставку; первыми скачать счета; отслеживать собственное потребление и расходы. Сейчас в Кривом Роге более 90 тысяч домохозяйств пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса 104.ua", - говорится в сообщении.