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"Криворіжгаз": для споживачів розроблена експрес-реєстрація в онлайн сервісі 104.ua

Новини » Енергетика     30.03.2020 - 11:18
"Криворіжгаз": для споживачів розроблена експрес-реєстрація в онлайн сервісі 104.ua
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі смартфону до контакт-центру

Щоб споживачам газу не довелось виходити з дому під час карантину, в АТ "Криворіжгаз" екстрено розробили експрес-доступ до онлайн сервісів на 104.ua Тепер щоб скористатися ними, достатньо зробити дзвінок зі смартфону до контакт-центру АТ "Криворіжгаз" і Особистий кабінет буде створений автоматично. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію. Наші клієнти можуть використовувати онлайн-сервіси для споживачів природного газу, щоб не наражати себе на небезпеку, адже це просто та зручно", - говорить керівник клієнтського сервісу АТ "Криворіжгаз" Анастасія Озерян.

За словами прес-служби, для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі смартфону до контакт-центру АТ "Криворіжгаз". Після цього Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта.

Також у прес-службі зазначили, що логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль та користуватись усіма перевагами онлайн-сервісів 104.ua.

"За їх допомогою клієнти можуть гарантовано передати показання лічильника; безпечно та просто сплатити за газ і його доставку; першими завантажити рахунки; відстежувати власне споживання та витрати. Зараз в Кривому Розі понад 90 тисяч домогосподарств користуються перевагами єдиного онлайн-сервісу 104.ua", - йдеться у повідомленні.

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