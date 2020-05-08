"Криворожгаз": объемы потребления в регионе за 4 месяца уменьшились на 7%

Общий объем потребления газа в Криворожском районе за 4 месяца 2020 года составил 369,8 млн куб. м, что на 7% меньше, чем в 2019 году. В результате компания недополучила почти 12 млн гривен запланированной тарифной выручки. Об этом сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз".

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей: бюджетная сфера использовала меньше газа - на 0,3 млн куб. м (26%), промышленность - на 2,3 млн куб. м (1%), а населения - на 8,9 млн куб. м (16%). В пресс-службе отметили, что такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние шесть лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 36%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределенный природный газ. "Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на 01.05.2020, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере почти 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. В 2015 году потребление газа снизилось на 19%, в 2016 - на 9%. В целом объем потребления газа в течение последних 6 лет сократился на 36%.