"Криворіжгаз": обсяги споживання в регіоні за 4 місяці зменшилися на 7%

Загальний обсяг споживання газу в Криворізькому районі за 4 місяці 2020 року склав 369,8 млн куб. м, що на 7% менше, ніж у 2019 році. В результаті компанія недоотримала майже 12 млн гривень запланованої тарифної виручки. Про це повідомляє прес-служба АТ "Криворіжгаз".

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів: бюджетна сфера використала менше газу - на 0,3 млн куб. м (26%), промисловість - на 2,3 млн куб. м (1%), а населення - на 8,9 млн куб. м (16%). У прес-службі зазначили, що таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані АТ "Криворіжгаз" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні шість років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротилися на 36%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

У прес-службі підкреслили, що ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. "Адже кошти, що надходять від клієнтів за розподіл газу - це єдине джерело фінансування всіх робіт з утримання газотранспортної системи, ремонту та обслуговування газових мереж, роботи аварійно-диспетчерської служби. Станом на 01.05.2020, тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ "Криворіжгаз" у розмірі майже 20 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. У 2015 році споживання газу знизилося на 19%, в 2016 - на 9%. В цілому обсяг споживання газу протягом останніх 6 років скоротився на 36%.