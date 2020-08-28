"Криворожгаз": объемы потребления за первое полугодие уменьшились на 2%

Общий объем потребления газа на Криворожье за 6 месяцев 2020 года составил 480 млн куб. м, что на 2% меньше, чем в 2019 году. В результате АО "Криворожгаз" недополучило более 17 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа - на 0,4 млн куб. м (27%), а население - на 7 млн куб. м (11,6%). По словам пресс-службы, такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии "Криворожгаза" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние семь лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 38%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Также в пресс-службе отметили, что ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределенный природный газ. По состоянию на 1 августа только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере 17,7 млн гривен.

Напомним, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа упало на 31%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2018 года сократился на 38%.