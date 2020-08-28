"Криворіжгаз": обсяги споживання за перше півріччя зменшилися на 2%

Загальний обсяг споживання газу на Криворіжжі за 6 місяців 2020 року склав 480 млн куб. м, що на 2% менше, ніж у 2019 році. В результаті АТ "Криворіжгаз" недоотримала понад 17 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт по обслуговуванню і модернізації газових мереж.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу - на 0,4 млн куб. м (27%), а населення - на 7 млн куб. м (11,6%). За словами прес-служби, таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані "Криворіжгазу" і спроможності компанії реалізувати інвестиційну програму.

"За останні сім років обсяг споживання природного газу на Криворіжжі скоротився на 38%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне та безаварійне газопостачання", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Також у прес-службі зазначили, що ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Станом на 1 серпня тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ "Криворіжгаз" в розмірі 17,7 млн гривень.

Нагадаємо, що з 2012 року споживання газу клієнтами АТ "Криворіжгаз" постійно знижувалося. Так, у 2015 році споживання газу впало на 31%, в 2016 - на 9%. В цілому ж обсяг споживання газу протягом 2012 - 2018 року скоротився на 38%.