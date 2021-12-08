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"Криворожгаз": 80% клиентов оплачивают доставку газа

Автор: Мария Тарарыева

По состоянию на 1 декабря 80% клиентов АО "Криворожгаз" вовремя оплатили услугу распределения газа. Остальные потребители задерживают оплату счетов. Сумма задолженности постоянно растет и по состоянию на начало декабря она составила 3,7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"Наша компания благодарна клиентам, которые вовремя рассчитываются за услугу распределения газа. Ведь за счет тарифных средств финансируется работа аварийно-диспетчерской службы, которая 24/7 ликвидирует утечки газа. Осуществляется модернизация, капитальный ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, содержание и обслуживание сетей Кривого Рога и Криворожского района", – объясняет коммерческий директор АО "Криворожгаз" Екатерина Гарькавая.

В пресс-службе отметили, что "Криворожгаз" вынужден взыскивать задолженность принудительно. В частности, с начала года компания передала в суд 156 дел должников на сумму почти 200 тысяч гривен. Кроме суммы долга, им придется оплатить судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.

"АО "Криворожгаз" призывает своих клиентов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги - ежемесячно до 20 числа. В свою очередь компания позаботится о надлежащем состоянии сетей, доставку газа к каждому потребителю 24/7", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что оплатить доставку и помочь осуществить оплату пожилым людям можно онлайн, с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104.ua для Android и iPhone.

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Кривой РогГаз