"Криворожгаз": 80% клиентов оплачивают доставку газа

"Наша компания благодарна клиентам, которые вовремя рассчитываются за услугу распределения газа. Ведь за счет тарифных средств финансируется работа аварийно-диспетчерской службы, которая 24/7 ликвидирует утечки газа. Осуществляется модернизация, капитальный ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, содержание и обслуживание сетей Кривого Рога и Криворожского района", – объясняет коммерческий директор АО "Криворожгаз" Екатерина Гарькавая.

В пресс-службе отметили, что "Криворожгаз" вынужден взыскивать задолженность принудительно. В частности, с начала года компания передала в суд 156 дел должников на сумму почти 200 тысяч гривен. Кроме суммы долга, им придется оплатить судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.

"АО "Криворожгаз" призывает своих клиентов своевременно рассчитываться за предоставленные услуги - ежемесячно до 20 числа. В свою очередь компания позаботится о надлежащем состоянии сетей, доставку газа к каждому потребителю 24/7", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что оплатить доставку и помочь осуществить оплату пожилым людям можно онлайн, с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104.ua для Android и iPhone.