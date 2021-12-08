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"Криворіжгаз": 80% клієнтів оплачують доставку газу

Автор: Марія Тарариєва

Станом на 1 грудня 80% клієнтів АТ "Криворіжгаз" вчасно оплатили послугу розподілу газу. Решта споживачів затримують оплату рахунків. Сума заборгованості постійно зростає і станом на початок грудня вона склала 3,7 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Криворіжгазу".

"Наша компанія вдячна клієнтам, які вчасно розраховуються за послугу розподілу газу. Адже за рахунок тарифних коштів фінансується робота аварійно-диспетчерської служби, яка 24/7 ліквідує витоки газу. Здійснюється модернізація, капітальний ремонт газопроводів, обслуговування газорегуляторних та шафових регуляторних пунктів, утримання та обслуговування мереж Кривого Рогу та Криворізького району", - пояснює комерційний директор АТ" Криворіжгаз " Катерина Гарькава.

У прес-службі зазначили, що "Криворіжгаз" змушений стягувати заборгованість примусово. Зокрема, з початку року компанія передала до суду 156 справ боржників на суму майже 200 тисяч гривень. Крім суми боргу, їм доведеться сплатити судові витрати і виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.

"АТ "Криворіжгаз" закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за надані послуги - щомісяця до 20 числа. У свою чергу компанія подбає про належний стан мереж, доставку газу до кожного споживача 24/7", - йдеться в повідомленні.

Також в прес-службі нагадали, що оплатити доставку і допомогти здійснити оплату літнім людям можна онлайн, за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua і мобільного додатка 104.ua для Android і iPhone.

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Кривий РігГаз