"Криворожгаз": почти 100 тысяч потребителей пользуются онлайн-сервисами

"Возможности "личного кабинета" позволяют клиентам экономить свое время. Вся информация находится в одном месте. При необходимости можно узнать свой баланс, оплатить газ и его доставку в один клик, передать показания счетчика, а также дистанционно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. А с ноября 2020 года возможности "личного кабинета" на онлайн платформе 104.ua были существенно расширены", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для удобства потребителей газа реализована возможность с одного аккаунта управлять одновременно 25 лицевыми счетами в различных газовых компаниях, независимо от их географического расположения. Таким образом, клиенты могут контролировать состояние не только своего лицевого счета, но и родственников, которые, например, не пользуются интернетом.

"Кроме того, одной из главных преимуществ, которая появилась в обновленной системе, стала возможность оплаты за газ и его доставку в "один клик". Зачисление средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет сэкономить на комиссии банковского учреждения", - говорит менеджер по вопросам регионального развития Анастасия Озерян.

Среди других онлайн-сервисов клиенты АО "Криворожгаз" могут пользоваться Viber-ботом и Telegram-ботом 7104, мобильными приложениями 104Mobile Light для iPhone и 104Mobile для Android.

"Даже жители отдаленных сел Криворожского района, имея доступ к интернету, могут легко провести любые операции: передать показания, оплатить доставку газа, проверить счета и прочее", - говорится в сообщении.