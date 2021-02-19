"Криворіжгаз": майже 100 тисяч споживачів користуються онлайн-сервісами

"Можливості "особистого кабінету" дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація знаходиться в одному місці. При необхідності можна дізнатися свій баланс, оплатити газ і його доставку в один клік, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням. А з листопада 2020 року можливості "особистого кабінету" на платформі онлайн 104.ua були суттєво розширені", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, для зручності споживачів газу реалізована можливість з одного аккаунта керувати одночасно 25 особовими рахунками в різних газових компаніях, незалежно від їх географічного розташування. Таким чином, клієнти можуть контролювати стан не тільки свого особового рахунку, але і родичів, які, наприклад, не користуються інтернетом.

"Крім того, однією з головних переваг, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його доставку в "один клік". Зарахування коштів за двома рахунками здійснюється одним платежем і дозволяє заощадити на комісії банківської установи", - говорить менеджер з питань регіонального розвитку Анастасія Озерян.

Серед інших онлайн-сервісів клієнти АТ "Криворіжгаз" можуть користуватися Viber-ботом і Telegram-ботом 7104, мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone і 104Mobile для Android.

"Навіть жителі віддалених сіл Криворізького району, маючи доступ до інтернету, можуть легко провести будь-які операції: передати показання, оплатити доставку газу, перевірити рахунки та інше", - йдеться в повідомленні.