У Криворізькому районі пролунав вибух

У Криворізькому районі сьогодні вдень, 31 січня, пролунали звуки вибухів. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, Повітряні сили України і голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Криворізькому районі гучно", - йдеться у повідомленні. Ситниченко закликав громадян перебувати в укриттях. До цього Повітряні сили України повідомляли про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кривого Рогу. Причина вибуху Лисак зазначив, що сили Повітряного командування "Схід" знищили ворожу ракету в Криворізькому районі. Обстріли населених пунктів в Україні Сьогодні стало відомо, що російські війська пізно ввечері, 30 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. Шестеро людей отримали поранення. Також російські війська у Бериславі в Херсонській області скинули вибухівку на мотоцикл, в якому їхали люди. Поранення отримали подружжя.