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В Криворожском районе прогремел взрыв

Криворожский район, Среда 31 января 2024 15:08
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В Криворожском районе прогремел взрыв Архивное фото: В Криворожском районе прогремел взрыв (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Криворожском районе сегодня днем, 31 января, раздались звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, Воздушные силы Украины и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Криворожском районе громко", - говорится в сообщении.

Ситниченко призвал граждан находиться в укрытиях.

До этого Воздушные силы Украины сообщали о вражеской ракете, которая летела в направлении Кривого Рога.

Причина взрыва

Лысак отметил, что силы Воздушного командования "Восток" уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня стало известно, что российские войска поздно вечером, 30 января, обстреляли Покровск Донецкой области. Шесть человек получили ранения.

Также российские войска в Бериславе в Херсонской области сбросили взрывчатку на мотоцикл, в котором ехали люди. Ранения получили супруги.

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