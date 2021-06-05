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Кривоноса уволили из рядов Вооруженных Сил Украины

Автор: РБК-Украина

Генерал-майора Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооруженных сил Украины. По его словам, он не писал рапорт.

Об этом Кривонос сообщил в своем Facebook.

Он отметил, что служил в ВСУ тридцать два с половиной года.

"Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса президента", - написал Кривонос.

Напомним, в ноябре 2019 года Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух должностей. В частности, Кривоноса освободили от исполнения обязанностей руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

РБК-Украина писало, что в декабре 2020 года Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря.

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Новости Украины увольнениеСергей Кривонос