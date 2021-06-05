Генерал-майора Сергея Кривоноса уволили из рядов Вооруженных сил Украины. По его словам, он не писал рапорт.

Об этом Кривонос сообщил в своем Facebook .

Он отметил, что служил в ВСУ тридцать два с половиной года.

"Уволен из рядов Вооруженных сил Украины. Уволен без рапорта. Говорят "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю... команда из Офиса президента", - написал Кривонос.