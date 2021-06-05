Кривоноса звільнили із лав Збройних Сил Украіни

Генерал-майора Сергія Кривоноса звільнили з лав Збройних сил України. За його словами, він не писав рапорт.

Про це Кривонос повідомив в своєму Facebook .

"Звільнений з лав Збройних сил Украіни. Звільнений без рапорта. Кажуть "немає посад". Хоча іх достатньо. Розумію.. .команда з Офісу президента", - написав Кривонос.

Він зазначив, що служив в ЗСУ тридцять два з половиною роки.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Зеленський звільнив Кривоноса відразу з двох посад. Зокрема, Кривоноса звільнили від виконання обов'язків керівника міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

РБК-Україна писало, що у грудні 2020 року Кривоноса звільнили з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 604/2020 глава держави підписав 29 грудня.