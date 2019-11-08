Кадровый вопрос относительно руководства СНБО обсудят с Зеленским

Фото: Сергей Кривонос (facebook.com)

Прерогатива назначения заместителя секретаря СНБО принадлежит президенту

Кадровый вопрос назначения заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Кривонос в эфире "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент "РБК-Украина"

По его словам, секретарь СНБО Алексей Данилов не видит Кривоноса на посту своего заместителя.

"Роль СНБО должна быть значительно усилена. Усилена, в первую очередь, - это поднять уровень ответственности и работоспособности. Во вторых, за 3-4 месяца уровень восприятия СНБО был потерян. У нас замена секретаря. Один ушел, а второй пришел и начинает организовывать новую команду. Каким образом он организует работу потому что определенные назначении его советников кроме негатива в обществе ничего не имеют. Как будет дальше, с учетом позиции секретаря СНБО о том, что он не видит меня в СНБО", - заявил Кривонос.

По его словам, в ближайшее время кадровый вопрос будет обсуждаться при участии президента Зеленского.

"Скажу так, тоже самое я ответил господину Данилову: прерогатива назначения заместителя секретаря принадлежит президенту. Поэтому я жду и надеюсь на скорейшую встречу с президентом чтобы розтавити все точки над "и". Чтобы просто спросить: нужен ли я на этой должности или нет? Я готов отчитываться, что сделано и что мы планируем сделать", - добавил Кривонос.

Ранее Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке с СНБО.

Напомним, 3 марта этого года пятый президент Петр Порошенко назначил нового заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. До этого Кривонос баллотировался на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.